  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Ubud
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Ubud, Indonesia

1 propiedad total found
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities en Ubud, Indonesia
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonesia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 1
Situado en el corazón cultural de Bali, este complejo de coworking de 720 m2 y oficina priva…
$1,05M
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
