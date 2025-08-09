Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en Ubud, Indonesia

estudios
3
1 habitación
20
2 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
Encantador Apartamento de 1-Bed en Ubud con Lush Greenery and Tranquil Views – Perfecto para…
$115,000
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Situado en un tranquilo complejo de apartamentos rodeado de la belleza natural de la zona de…
$184,800
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Ubicado en la exuberante vegetación de Tegalalang, Ubud, este apartamento de 1 dormitorio to…
$104,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Ubicado en uno de los rincones más tranquilos de Ubud, este apartamento estudio bien diseñad…
$99,000
Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Exclusivo Retiro de Ubud: Apartamento totalmente amueblado de 1 dormitorio con oportunidad d…
$89,000
