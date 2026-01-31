Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Pesisir Barat
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Pesisir Barat, Indonesia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Pesisir Barat, Indonesia
Villa
Pesisir Barat, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Descubra un nuevo proyecto visionario en la costa sur de Bali, donde la excelencia arquitect…
$262,300
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pesisir Barat, Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir