  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Pesisir Barat
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Pesisir Barat, Indonesia

1 propiedad total found
Villa en Pesisir Barat, Indonesia
Villa
Pesisir Barat, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Descubra un nuevo proyecto visionario en la costa sur de Bali, donde la excelencia arquitect…
$262,300
Parámetros de las propiedades en Pesisir Barat, Indonesia

