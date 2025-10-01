Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. North Kuta
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Campo de golf

Áticos cerca del club de golf en Venta North Kuta, Indonesia

2 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Ático Ático 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Piso 4/4
$730,000
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Ático Ático 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Ático Ático 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Piso 2/4
$690,000
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Parámetros de las propiedades en North Kuta, Indonesia

