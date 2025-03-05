Villa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Complejo boutique en el centro de Ubud, rodeado de campos de selva y arroz.
El proyecto se encuentra en un sitio de cascada, gracias al cual el complejo conserva una sensación de espacio, privacidad, ventilación natural y vistas abiertas de la selva.
✨ Características del proyecto:
- Villas privadas independientes en un complejo de cámara
- No hay sentimiento de “ventana en la pared” o construcción densa
- Vistas abiertas de la selva y la atmósfera de privacidad
- Posibilidad de combinar varias parcelas de tierra para crear una residencia más espaciosa
- Capacidad para cambiar el diseño y el diseño en una etapa temprana de construcción
🌿 La infraestructura del complejo:
SPA & Wellness Center
- Áreas de baño, masaje y relajación
- Espacio Yoga con vistas a la selva
- Fuentes de hielo y piscinas calientes
- Café con vistas panorámicas de la selva y el río
- Zonas tranquilas para la meditación, la práctica y la recreación
👨👩👧 Para la familia:
El Kindergarten Internacional está a unos 8 minutos del proyecto.
📍 Ubicación:
El proyecto se encuentra en una de las zonas más populares y desarrolladas de Ubud, combinando privacidad y naturaleza con acceso conveniente a cafés, restaurantes, infraestructura de bienestar y el centro de Ubud.
🔑 Formato de propiedad:
Extensión prioritaria de 30 años + 25 años.
💰 Condiciones financieras:
El plan de pago está vinculado a las etapas de construcción - el pago se hace como el progreso real de la obra.