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Villa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Penestanan, Indonesia
de
$149,000
VAT
de
$1,935/m²
;
17
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ID: 36864
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Pueblo
    Penestanan
  • Dirección
    Jalan Drupadi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Русский Русский

Complejo boutique en el centro de Ubud, rodeado de campos de selva y arroz.

El proyecto se encuentra en un sitio de cascada, gracias al cual el complejo conserva una sensación de espacio, privacidad, ventilación natural y vistas abiertas de la selva.

✨ Características del proyecto:
- Villas privadas independientes en un complejo de cámara
- No hay sentimiento de “ventana en la pared” o construcción densa
- Vistas abiertas de la selva y la atmósfera de privacidad
- Posibilidad de combinar varias parcelas de tierra para crear una residencia más espaciosa
- Capacidad para cambiar el diseño y el diseño en una etapa temprana de construcción

🌿 La infraestructura del complejo:
SPA & Wellness Center
- Áreas de baño, masaje y relajación
- Espacio Yoga con vistas a la selva
- Fuentes de hielo y piscinas calientes
- Café con vistas panorámicas de la selva y el río
- Zonas tranquilas para la meditación, la práctica y la recreación

👨‍👩‍👧 Para la familia:
El Kindergarten Internacional está a unos 8 minutos del proyecto.

📍 Ubicación:
El proyecto se encuentra en una de las zonas más populares y desarrolladas de Ubud, combinando privacidad y naturaleza con acceso conveniente a cafés, restaurantes, infraestructura de bienestar y el centro de Ubud.

🔑 Formato de propiedad:
Extensión prioritaria de 30 años + 25 años.

💰 Condiciones financieras:
El plan de pago está vinculado a las etapas de construcción - el pago se hace como el progreso real de la obra.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 155.0 – 250.0
Precio por m², USD 1,026 – 1,823
Precio del apartamento, USD 159,000 – 389,000

Localización en el mapa

Penestanan, Indonesia
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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