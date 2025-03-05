Villa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Complejo boutique en el centro de Ubud, rodeado de campos de selva y arroz.

El proyecto se encuentra en un sitio de cascada, gracias al cual el complejo conserva una sensación de espacio, privacidad, ventilación natural y vistas abiertas de la selva.

✨ Características del proyecto:

- Villas privadas independientes en un complejo de cámara

- No hay sentimiento de “ventana en la pared” o construcción densa

- Vistas abiertas de la selva y la atmósfera de privacidad

- Posibilidad de combinar varias parcelas de tierra para crear una residencia más espaciosa

- Capacidad para cambiar el diseño y el diseño en una etapa temprana de construcción

🌿 La infraestructura del complejo:

SPA & Wellness Center

- Áreas de baño, masaje y relajación

- Espacio Yoga con vistas a la selva

- Fuentes de hielo y piscinas calientes

- Café con vistas panorámicas de la selva y el río

- Zonas tranquilas para la meditación, la práctica y la recreación

👨‍👩‍👧 Para la familia:

El Kindergarten Internacional está a unos 8 minutos del proyecto.

📍 Ubicación:

El proyecto se encuentra en una de las zonas más populares y desarrolladas de Ubud, combinando privacidad y naturaleza con acceso conveniente a cafés, restaurantes, infraestructura de bienestar y el centro de Ubud.

🔑 Formato de propiedad:

Extensión prioritaria de 30 años + 25 años.

💰 Condiciones financieras:

El plan de pago está vinculado a las etapas de construcción - el pago se hace como el progreso real de la obra.