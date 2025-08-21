Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kabupaten Malang
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Kabupaten Malang, Indonesia

1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Jabung, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Jabung, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
🏡READY 3-BEDROOM VILLA (200 m2) + OFFICEDesarrollador: ALEX VILLASProyecto: COMPLEX 5📍Ubicac…
$700,000
