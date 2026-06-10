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Villas en venta en Lebak, Indonesia

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Villa en Maja, Indonesia
Villa
Maja, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Encaramado en uno de los acantilados más altos del sur de Uluwatu, Manta Livin es una comuni…
$395,000
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