Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Jimbaran
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Jimbaran, Indonesia

1 habitación
6
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Jimbaran, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
A Vision of Modern Tranquility — Mezzanine-Style 1-Bed Apartments in Bukit – Pandawa Offerin…
$199,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Jimbaran, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
A Rare Bali Real Estate Investment — Elegant Cliffside 1-Bed Apartment in Pandawa with Stunn…
$280,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Jimbaran, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
A Luxurious Coastal Haven — Exclusive 1-Bedroom Apartments in Bukit – Pandawa with Spa, Infi…
$115,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento 2 habitaciones en Jimbaran, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
A New Era of Island Living — Contemporary 2-Bedroom Apartment in Bukit–Pandawa, Just 3 Minut…
$170,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir