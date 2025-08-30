Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Jimbaran
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Jimbaran, Indonesia

1 habitación
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Jimbaran, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Descubra una oportunidad excepcional para poseer una propiedad de Bali en venta en la zona s…
$57,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BNBPROFITS
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir