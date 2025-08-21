Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Jabung
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Jabung, Indonesia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Jabung, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Jabung, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
🏡READY 3-BEDROOM VILLA (200 m2) + OFFICEDesarrollador: ALEX VILLASProyecto: COMPLEX 5📍Ubicac…
$700,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir