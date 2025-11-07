Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Gianyar
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Casa

Alquile casas independientes por día en Gianyar, Indonesia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms. en Ubud District, Indonesia
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms.
Ubud District, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Cómodo Alojamientos: La Villa Light House en Ubud ofrece una amplia villa con tres dormitori…
$220
por noche
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
RESIDE BALI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Realting.com
Ir