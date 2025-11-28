Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Canggu, Indonesia

Adosado Adosado 2 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$280,000
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 2 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
$350,000
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 1 habitación en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 1 habitación
Canggu, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Número de plantas 2
$190,000
