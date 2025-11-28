Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Canggu, Indonesia

villas
112
adosados
23
78 propiedades total found
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 4
Una Fusión de Lujo y Tranquidad Isla – Propietario de esta Excepcional Villa de 3 camas en u…
$460,100
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Esta villa totalmente amueblada de 1 dormitorio ofrece un refinado equilibrio de confort int…
$165,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la tranquila zona de Babakan, Canggu, esta espaciosa villa de 3 dormitorios ofrec…
$440,000
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 112 m²
Un complejo de 30 villas modernas y nbsp; Smalas. Muchos cafés y restaurantes ideales para u…
$217,426
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 126 m²
Villas exquisitas y lujosas se encuentran en el área atractiva de Changa, Perenan, a solo 2 …
$604,529
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 103 m²
Moderno complejo residencial con villas premium, ubicado en el corazón de una de las mejores…
$237,965
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 235 m²
Te presentamos un complejo único de lujosas villas en el océano en el transporte, una de las…
$693,722
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 101 m²
El lujoso proyecto de voluntad, ubicado en el corazón de Bali, en el área de Changua, en la …
$252,243
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 368 m²
Villas modernas con espaciosas áreas residenciales, jardines y piscinas privadas, donde cada…
$764,332
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 60 m²
Complejo de villa exclusivo en el área de Changua, Berava. 7 minutos a la playa de Berava. U…
$222,368
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 280 m²
La voluntad del Vila se encuentra en Chang, un viaje de 3 minutos desde   De   Ahora es popu…
$614,439
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 73 m²
Un complejo único de 15 Towsaws de diseñadores de dos niveles ubicados en el centro turístic…
$166,577
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 445 m²
El complejo moderno de las villas en la playa de Berava es un lugar donde la comodidad, el l…
$991,031
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Ubicado a solo 800 metros de la playa de Echo y rodeado por los icónicos cafés, restaurantes…
$289,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Situado en la zona tranquila pero estratégica de Babakan, Canggu, esta moderna villa de 5 do…
$895,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 465 m²
La lujosa villa en el área de Perenan, Changa es la alojamiento perfecto a pocos pasos del o…
$1,83M
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali's Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 102 m²
La voluntad, ubicada en el área prometedora de Babakan (Changu), ofrece una combinación únic…
$237,965
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en el corazón de Batu Bolong, a solo 9 minutos en coche de la icónica playa de Batu …
$150,960
Adosado Adosado 2 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$280,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 91 m²
Complejo residencial y NBSP; Uno de los lugares más populares en Bali. Para mantenerse cerca…
$237,965
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 90 m²
Bienes raíces rentables para la vida y la inversión.Villas en un complejo a gran escala de 2…
$242,725
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Bienvenido a esta hermosa villa de 2 dormitorios, un retiro sereno ubicado en 314 m2 de tier…
$397,000
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 130 m²
Complejo residencial Elite de 11 Townhauses, caracterizado por soluciones de diseño únicas y…
$266,522
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Situado en la tranquila y próspera zona de Babakan, Canggu, esta encantadora villa de estilo…
$160,000
