Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Canggu
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Canggu, Indonesia

villas
105
adosados
23
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 2
¡Le ayudaremos a elegir una propiedad GRATIS, organizar una transacción segura con el desarr…
$330,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir