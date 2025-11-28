Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Canggu, Indonesia

Villa 4 habitaciones en Canggu, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 358 m²
Número de plantas 3
$825,000
Villa 4 habitaciones en Canggu, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Número de plantas 3
$640,000
Villa 3 habitaciones en Canggu, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Número de plantas 3
$595,000
Century 21Century 21
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 79 m²
El complejo de la casa en Berava, ubicado entre los campos de arroz y con una vista de la ma…
$331,995
