Casas con Jardín en Venta en Canggu, Indonesia

28 propiedades total found
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 112 m²
Un complejo de 30 villas modernas y nbsp; Smalas. Muchos cafés y restaurantes ideales para u…
$217,426
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 235 m²
Te presentamos un complejo único de lujosas villas en el océano en el transporte, una de las…
$693,722
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 368 m²
Villas modernas con espaciosas áreas residenciales, jardines y piscinas privadas, donde cada…
$764,332
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 60 m²
Complejo de villa exclusivo en el área de Changua, Berava. 7 minutos a la playa de Berava. U…
$222,368
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 280 m²
La voluntad del Vila se encuentra en Chang, un viaje de 3 minutos desde   De   Ahora es popu…
$614,439
Adosado Adosado 2 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$280,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Bienvenido a esta hermosa villa de 2 dormitorios, un retiro sereno ubicado en 314 m2 de tier…
$397,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 372 m²
Le presentamos una villa única con todas las comodidades para una vida cómoda y lujosa.Estas…
$494,969
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 128 m²
Townhouse en un pueblo de club en Nuan. & nbsp hay una comunidad de creadores; Nuan se convi…
$358,852
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 309 m²
Te presentamos un complejo único de lujosas villas en el océano en el transporte, una de las…
$743,273
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Precio en demanda
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 82 m²
Bienvenido a un complejo residencial único que proporciona a las lujosas vistas emocionantes…
$356,771
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 89 m²
Los pueblos espaciosos y brillantes ubicados en el área de Changua lo dan la bienvenida dond…
$142,780
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 225 m²
Villas en una eco-ciudad única en Perenhanan, ocupando un espacio de 2 hectáreas, a solo 600…
$574,798
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubra una hermosa villa de 2 dormitorios situada a pocos minutos de la serena playa Panta…
$360,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 263 m²
Un lujoso complejo de 15 remolques, en el centro de Changu, Batu Bologn. Este complejo único…
$614,439
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
Luxury Tropical Estate – Villa totalmente amueblada con baño al aire libre y artesanía premi…
$1,11M
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 79 m²
El complejo de la casa en Berava, ubicado entre los campos de arroz y con una vista de la ma…
$331,995
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 660 m²
La magnífica villa en el área de Berava, que combina perfectamente el lujo y la comodidad. C…
$1,97M
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 99 m²
Un complejo único de 10 lujosos remolcadores, impresionante experiencia única de vivir en el…
$356,771
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Área 263 m²
Villa es una carcasa ubicada en la pintoresca área de Berava, a pocos minutos a pie del océa…
$812,646
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 90 m²
Una eco-ciudad única en el transpower, que ocupa un espacio de 2 hectáreas, a solo 600 metro…
$312,174
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Exclusive Leasehold 3-Bed Villa Investment – Unique Dino-Themed Family Retreat with Private …
$361,400
Adosado Adosado en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado
Canggu, Indonesia
Área 84 m²
El lujoso complejo de Townhaus, en el corazón de Bali. Este Oasis de lujo ofrece pintorescas…
$351,816
