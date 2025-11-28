Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Canggu, Indonesia

36 propiedades total found
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 4
Una Fusión de Lujo y Tranquidad Isla – Propietario de esta Excepcional Villa de 3 camas en u…
$460,100
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Esta villa totalmente amueblada de 1 dormitorio ofrece un refinado equilibrio de confort int…
$165,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la tranquila zona de Babakan, Canggu, esta espaciosa villa de 3 dormitorios ofrec…
$440,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Ubicado a solo 800 metros de la playa de Echo y rodeado por los icónicos cafés, restaurantes…
$289,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Situado en la zona tranquila pero estratégica de Babakan, Canggu, esta moderna villa de 5 do…
$895,000
VernaVerna
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en el corazón de Batu Bolong, a solo 9 minutos en coche de la icónica playa de Batu …
$150,960
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Bienvenido a esta hermosa villa de 2 dormitorios, un retiro sereno ubicado en 314 m2 de tier…
$397,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Situado en la tranquila y próspera zona de Babakan, Canggu, esta encantadora villa de estilo…
$160,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Descubre refinada vida costera en esta villa moderna y espaciosa situada a solo cinco minuto…
$550,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Villa de 1 dormitorio en Primera ubicación Canggu Rodeado de Top Restaurantes, Tiendas y Ser…
$229,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Exclusiva Villa de 2 dormitorios en Canggu – Abasan: Perfecta mezcla de lujo, confort y pote…
$300,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
This elegant 4-bedroom villa is nestled in Babakan, one of Canggu’s most desirable neighborh…
$2,00M
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el tranquilo pueblo de Buduk, esta impresionante villa tropical-moderna presenta …
$269,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Precio en demanda
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Ubicado en el serena pueblo de Seseh, esta elegante villa de 2 dormitorios ofrece una rara m…
$420,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en el corazón de Batu Bolong, a solo 9 minutos en coche de la icónica playa de Batu …
$150,960
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubra una hermosa villa de 2 dormitorios situada a pocos minutos de la serena playa Panta…
$360,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
Luxury Tropical Estate – Villa totalmente amueblada con baño al aire libre y artesanía premi…
$1,11M
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubra un retiro sereno en la zona de Pantai Lima, la villa ofrece una mezcla armoniosa de…
$300,000
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Impresionante Villa de 3 dormitorios con vistas al campo de arroz en Canggu – Luxury Living …
$1,25M
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado a solo 9 minutos en coche de Batu Bolong Beach, esta moderna villa de 3 dormitorios …
$211,300
Villa en Canggu, Indonesia
Villa
Canggu, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
This 3-bedroom villa in Babakan, Canggu offers a stylish and well-balanced design, ideal for…
$299,000
