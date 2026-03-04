Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Badung
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Terraza

Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Badung, Indonesia

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
UP UP
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/3
Modernos apartamentos de estilo loft con una planta altillo, situado en la zona de desarroll…
$111,000
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Badung, Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir