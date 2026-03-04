Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles en venta en Badung, Indonesia

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/3
Modernos apartamentos de estilo loft con una planta altillo, situado en la zona de desarroll…
$111,000
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$90,000
