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Restaurantes en venta en Zala, Hungría

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2 propiedades total found
Restaurante, cafetería 550 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 550 m²
Heviz, Hungría
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
En Hévíz, a solo diez minutos a pie del famoso lago termal, se ofrece una casa de tres plant…
$464,764
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Restaurante, cafetería 160 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 160 m²
Heviz, Hungría
Área 160 m²
Bienes raíces para la vida y el trabajo! En la famosa ciudad balnearia de Hévíz, en la colin…
$359,355
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