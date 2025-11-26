Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Transdanubio Occidental
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Transdanubio Occidental, Hungría

bienes raíces comerciales
10
hoteles
3
Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 3 952 m² en Csorna, Hungría
Tienda 3 952 m²
Csorna, Hungría
Área 3 952 m²
Número de plantas 2
Información general Se ofrece un centro comercial en Hungría Occidental para la venta. La ve…
$3,47M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir