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Dúplex con Terraza en venta en Veszprem, Hungría

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Dúplex 2 habitaciones en Csabrendek, Hungría
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Dúplex 2 habitaciones
Csabrendek, Hungría
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 1
Hogares familiares renovados en venta en las tierras altas de Balaton – Ideal como un hogar …
$406,788
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Parámetros de las propiedades en Veszprem, Hungría

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