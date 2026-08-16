Hoteles en venta en Veszprem, Hungría

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Hotel 2 437 m² en Monoszlo, Hungría
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Hungría
Área 2 437 m²
Esta bodega es un viñedo de 10 hectáreas, principalmente produciendo vino tinto. Es un galar…
$6,38M
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