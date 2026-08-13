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Hoteles en venta en Sopron, Hungría

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Hotel 860 m² en Sopron, Hungría
Hotel 860 m²
Sopron, Hungría
Área 860 m²
Un pequeño hotel está en venta en 9027 Györ. El hotel construido en 2001 cuenta con 13 habit…
$1,28M
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