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Villas en venta en Pomaz, Hungría

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Villa 6 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 6
Área 243 m²
En una de las zonas más tranquilas de 2013 Pomaz se ofrece a la venta un edificio residencia…
$599,721
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Villa 5 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 5 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
$687,231
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