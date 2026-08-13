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Casas en Venta en Lenti, Hungría

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Casa 4 habitaciones en Lenti, Hungría
Casa 4 habitaciones
Lenti, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Venta de una propiedad única con un panorama eterno en las colinas de Lenti-hegy - ideal par…
$367,683
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