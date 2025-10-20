Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Heviz
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Heviz, Hungría

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Heviz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 6
Área 180 m²
Número de plantas 2
$474,009
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir