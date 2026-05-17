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Bungalow en venta en Gyor Moson Sopron, Hungría

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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Dunasziget, Hungría
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Dunasziget, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Número de plantas 1
Donde terminan otras casas, la calidad de vida comienza aquí.A una hora de Viena, una de las…
$444,466
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