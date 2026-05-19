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Casas con Jardín en Venta en Great Plain and North, Hungría

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Casa 5 habitaciones en Morahalom, Hungría
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Casa 5 habitaciones
Morahalom, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 403 m²
Número de plantas 1
Valuable Home and Secure Investment in the Heart of Mórahalom, Just Steps from the SpaEs rar…
$601,567
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