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Casas con Terraza en Venta en Esztergomi jaras, Hungría

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Casa 1 habitación en Dorog, Hungría
Casa 1 habitación
Dorog, Hungría
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 2 000 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en la zona verde de Dorog!Imagínese que vive en un ambiente tranquilo y verde …
$302,302
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