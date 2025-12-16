Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Csorna
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Csorna, Hungría

2 propiedades total found
Tienda 3 952 m² en Csorna, Hungría
Tienda 3 952 m²
Csorna, Hungría
Área 3 952 m²
Número de plantas 2
Información general Se ofrece un centro comercial en Hungría Occidental para la venta. La ve…
$3,48M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 4 177 m² en Csorna, Hungría
Propiedad comercial 4 177 m²
Csorna, Hungría
Área 4 177 m²
Número de plantas 2
Ofrecido para la venta una amplia cartera de propiedades en Hungría Occidental, cerca de la …
$6,71M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir