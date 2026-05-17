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Casas con Terraza en Venta en Transdanubio Central, Hungría

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Dúplex 2 habitaciones en Csabrendek, Hungría
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Dúplex 2 habitaciones
Csabrendek, Hungría
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 1
Hogares familiares renovados en venta en las tierras altas de Balaton – Ideal como un hogar …
$406,788
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Casa 1 habitación en Dorog, Hungría
Casa 1 habitación
Dorog, Hungría
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 2 000 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en la zona verde de Dorog!Imagínese que vive en un ambiente tranquilo y verde …
$302,302
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Parámetros de las propiedades en Transdanubio Central, Hungría

con Garaje
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