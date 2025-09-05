Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados en Venta en Coxen Hole, Honduras

2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 2
Disfrute de la comodidad, el espacio y las vistas al mar en esta villa de 3 dormitorios, 2 b…
$269,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Roatan 1 es una gran comunidad! Con piscina y zona verde, agradable para paseos y agradable …
$265,000
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
