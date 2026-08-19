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Hoteles en venta en Zakynthos Regional Unit, Grecia

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Municipio de Zacinto
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8 propiedades total found
Hotel 1 320 m² en Kalamaki, Grecia
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Grecia
Área 1 320 m²
En venta, un hotel situado en la localidad de Laganas, al sur de la isla de Zakynthos. El h…
$2,36M
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Hotel 920 m² en Katastari, Grecia
Hotel 920 m²
Katastari, Grecia
Área 920 m²
En venta, un hermoso complejo de 920 metros cuadrados situado en la zona de Alikanas en el e…
$3,66M
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Hotel en Planos, Grecia
Hotel
Planos, Grecia
En venta, un hotel de dos plantas de 240 metros cuadrados en el pueblo de Marineika en la is…
$590,354
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Hotel 450 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 450 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 450 m²
En venta, un complejo hotelero situado en el sur de la isla de Zakynthos, en la zona de Kala…
$3,19M
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Hotel 1 184 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 184 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 184 m²
El hotel está situado en la isla de Zakinthos en la playa de arena Kalamaki. Las 33 habitaci…
$2,89M
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Hotel 1 600 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 600 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 600 m²
Venta hotel de 1600 metros cuadrados en Zante. El hotel tiene un nivel. Hay: paneles solare…
$3,01M
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TekceTekce
Hotel 720 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 720 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 720 m²
En venta, un hotel de 4 plantas de 720 metros cuadrados en el centro de la ciudad principal …
$1,06M
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Hotel 1 150 m² en Municipio de Zacinto, Grecia
Hotel 1 150 m²
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 23
Área 1 150 m²
Seafront Hotel ZakynthosSeafront Hotel Zakynthos Grecia venta, Hotel en venta en Grecia, Hot…
$1,95M
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Tipos de propiedades en Zakynthos Regional Unit

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