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Casas de campo en venta en Zagora, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Zagora, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Zagora, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$330,598
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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