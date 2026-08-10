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Propiedades residenciales en venta en Xanthi Regional Unit, Grecia

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Lefki, Grecia
Casa 3 habitaciones
Lefki, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Piso 2
Xanthi, Lefki: Venta casa de lujo 285 metros cuadrados en 7000 metros cuadrados parcela (oil…
$216,912
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Casa 2 habitaciones en Dafnonas, Grecia
Casa 2 habitaciones
Dafnonas, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
N. Xanthi, Stavroupoli: Venta casa de piedra reformada 128 metros cuadrados en 860 metros cu…
$68,084
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