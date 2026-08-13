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Propiedades residenciales en venta en Western Macedonia, Grecia

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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pyrgoi, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pyrgoi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
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