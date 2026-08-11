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Hoteles en venta en Western Greece, Grecia

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Hotel 768 m² en Lakopetra, Grecia
Hotel 768 m²
Lakopetra, Grecia
Área 768 m²
El hotel - hostal está situado en las orillas del complejo pueblo de Niforeika en la penínsu…
$1,30M
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Hotel 1 734 m² en Platanos, Grecia
Hotel 1 734 m²
Platanos, Grecia
Área 1 734 m²
Venta hotel de 1734 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Los…
$944,567
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Hotel 800 m² en Municipality of Patras, Grecia
Hotel 800 m²
Municipality of Patras, Grecia
Área 800 m²
Un hotel de 2 estrellas, de 800 m2, situado en un lugar central de Patras, está en venta. Di…
$1,65M
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Hotel 3 370 m² en Platanos, Grecia
Hotel 3 370 m²
Platanos, Grecia
Área 3 370 m²
Venta hotel de 3370 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Los…
$2,13M
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