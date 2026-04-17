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Casas de campo del mar en venta en Vrachati, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo en Vrachati, Grecia
Casa de campo
Vrachati, Grecia
Área 267 m²
Venta Casa de 1 plantas de 267 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista del mar …
$495,898
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$295,177
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Casa de campo 5 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
En venta 2 -casa de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta baja consta d…
$944,567
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