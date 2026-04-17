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Casas de campo en la montaña en venta en Vrachati, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$295,177
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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