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Casas de campo del mar en venta en Velo, Grecia

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Casa de campo 6 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$265,659
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Grekodom Development
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Casa de campo 4 habitaciones en Velo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Velo, Grecia
Dormitorios 4
Área 269 m²
Venta Casa de 2 plantas de 269 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$318,791
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