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Adosados con piscina en Venta en Vasilika, Grecia

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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 240 m²
En venta dos casas adosadas en construcción, área 240sq.m cada una, un suburbio de Salónica.…
$566,740
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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