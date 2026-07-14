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Casas de campo con piscina en venta en Vasilika, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Se vende casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$413,248
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Agencia
Grekodom Development
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