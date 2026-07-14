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Apartamentos en venta en Vasilika, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Vasilika, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$165,299
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Apartamento en Vasilika, Grecia
Apartamento
Vasilika, Grecia
Área 200 m²
Venta duplex de 200 metros cuadrados en Salónica. El dúplex se encuentra en 3 niveles. El só…
$177,098
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