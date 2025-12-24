Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Tylissos Municipal Unit
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Tylissos Municipal Unit, Grecia

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 280 m² en Municipality of Malevizi, Grecia
Hotel 280 m²
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Número de plantas 1
Complejo Stone Hotel en venta – Damasta, Heraklion, Creta Una oportunidad de inversión única…
$411,920
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir