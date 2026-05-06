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Casas de campo en venta en Tripyla Municipal Unit, Grecia

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Casa de campo 2 habitaciones en Rodia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Rodia, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Semi-basement con…
$1,53M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Tripyla Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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