  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Trilofos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Trilofos, Grecia

villas
16
casas de campo
9
adosados
12
2 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Trilofos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
$1,29M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Trilofos, Grecia
Villa 7 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 7
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción villa de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Hay: una c…
$819,309
Dejar una solicitud
