  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Trilofos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Trilofos, Grecia

villas
16
casas de campo
9
adosados
12
4 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Trilofos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 370 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$491,585
Villa 8 habitaciones en Trilofos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
$1,29M
Casa de campo 8 habitaciones en Trilofos, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$760,786
Casa de campo 7 habitaciones en Trilofos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 430 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 3 dormito…
$526,698
