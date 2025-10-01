Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Trilofos, Grecia

7 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casita tiene 4 nive…
$292,610
$292,610
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 3
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$368,689
$368,689
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 193 m²
Piso 4/1
Venta de maisonette de 193 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 4 niveles. Plan…
$409,654
$409,654
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Trilofos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta …
$1,29M
$1,29M
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Trilofos, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$438,915
$438,915
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Trilofos, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$760,786
$760,786
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Trilofos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Trilofos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Piso 3/1
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Plan…
$345,280
$345,280
Dejar una solicitud
